La "incógnita" de Rafa Jódar en Roland Garros: "Es un chico muy estable, pero..."

Àlex Corretja, exnúmero 1 del mundo y finalista de Roland Garros, ha incidido en el aspecto físico a la hora de analizar las opciones del español en el segundo Grand Slam del año.

Tras ganar su primer título ATP en Marrakech, llegar a semifinales del Conde de Godó y a cuartos de Madrid y Roma, Rafa Jódar se ha convertido en toda una realidad del circuito.

Su evolución en los últimos meses ha sido meteórica y será una amenaza para cualquiera en Roland Garros, pero no hay que depositar sobre él una excesiva presión.

Así lo ha explicado Àlex Corretja en 'Eurosport': "Hay que ir con cautela, hay que tener mucha esperanza en él, hay que ser muy optimistas porque sus resultados así lo demuestran, pero también hay que exigirle poco, hay que dejarle que siga su camino".

De hecho, el exnúmero 1 del mundo advierte del 'hándicap' que tendrá el de Leganés: "Jugar a cinco sets es otra historia, es otro torneo, es otra mentalidad, es otro físico, es otra experiencia. Creo que tiene la cabeza muy lista para afrontar todos estos retos".

"Es un poco la incógnita de saber cómo va a gestionar los partidos más largos, sobre todo físicamente, ¿no? Mentalmente, es un chico muy estable, pero físicamente es normal que todavía está en pleno crecimiento y hay que ver cómo es capaz de gestionar partidos largos", señaló el finalista de Roland Garros.

Eso sí, ser cabeza de serie en su segundo 'major' no es 'no es moco de pavo': "Es un hito, creo que pocas veces visto en la historia del tenis, y que en este caso Rafa se lo ha merecido porque ha ganado muchísimos partidos. Así que hay mucha ilusión en él, pero sinceramente, por mi parte, absolutamente cero presión".