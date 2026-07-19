Desde Matt Damon a Mick Jagger pasando por Victor Wembanyama: la constelación de estrellas en la final del Mundial entre España y Argentina

La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York fue un evento repleto de celebridades de diversos ámbitos. Entre los asistentes destacaron figuras políticas como Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, junto a Gianni Infantino y la familia real española. También estuvieron presentes personalidades del mundo del cine, como Javier Bardem, Matt Damon, Adrien Brody y Tom Cruise. La música estuvo representada por artistas como Mick Jagger, Pharrell Williams y Robbie Williams. Además, figuras del deporte como James Harden y Victor Wembanyama no quisieron perderse el partido entre España y Argentina. Fue un verdadero desfile de estrellas en un evento histórico.

No podían faltar. No podían perderse las celebridades toda una final de Mundial. De un Mundial en el que, en prácticamente todos los estadios, se han dejado ver tanto cantantes como actores y actrices. Con deportistas también de otros deportes como la NBA o la NFL poblando las gradas de los recintos de la Copa del Mundo. En el MetLife, en el España - Argentina, lo mismo.

Lo mismo y más, pues el escenario invitaba. Toda una final. Una en Nueva York. En la ciudad que nunca duerme. En un estadio al que han acudido todo tipo de personalidades. Las autoridades, claro está, encabezadas por Donald Trump, por Claudia Sheinbaum y por Mark Carney. Por los líderes de los países organizadores del torneo. Junto a ellos, Gianni Infantino. Además, el rey Felipe VI, la reina Leitizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y luego, los artistas. Actores como Javier Bardem, que no se pierde un partido de España ataviado con la elástica roja de la Selección desde hace varios encuentros. Como, también, Matt Damon, que acaba de estrenar 'La Odisea', de Christopher Nolan. Y también Adrien Brody y un Tom Cruise que ha ejercido de maestro de ceremonias en la ceremonia de clausura.

Ha sido un festival de famosos y de celebridades. Una constelación de estrellas que ha contado también con cantantes de la talla de Mick Jagger, ya presente en el partido entre Argentina e Inglaterra, y Pharrel Williams. Además, claro está, Robbie Williams, que ha actuado antes del comienzo del envite.

Por allí también se encontraban, como en otros encuentros, jugadores de la NBA como James Harden. Como la estrella que la temporada pasada disputó los 'playoff' con los Cleveland Cavaliers. Y también estaba él. También estaba el alien. También estaba Victor Wembanyama.

Porque nadie se ha querido perder la final del Mundial. Nadie se ha querido perder el partido entre España y Argentina. Desde los ya nombrados a exjugadores como Marcelo y Djorkaeff. A deportistas de la talla de Lindsay Vonn. A artistas como Jennifer Hudson, encargada de interpretar el himno de Estados Unidos.

Con sus mejores galas se ha vestido el MetLife. Con el mejor repertorio de celebridades posible para presenciar la final del Mundial de 2026. Del primer Mundial con 48 selecciones en liza y que se han disputado, en Nueva York, España y Argentina.

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