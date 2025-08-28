Ahora

"Va a ser muy difícil detenerlo"

Casey Stoner explica por qué Marc Márquez es tan superior al resto

El campeón del mundo de MotoGP considera que el de Cervera aúna las dos claves de la victoria: trabajo duro y talento.

Con su novena corona, la séptima en MotoGP, en el bolsillo, a Marc Márquez no dejan de lloverle elogios ante su manifiesta superioridad.

Ya son siete los dobletes consecutivos y todo apunta a que será la tónica habitual en la segunda mitad de temporada.

Analizando su situación, Casey Stoner ha afirmado en declaraciones a 'MotoGP.com' que en cierta manera podía esperar lo que estamos viendo.

"No, no es sorprendente. Si trabajas duro, puedes ganar al talento, hasta que el talento decide trabajar duro", ha explicado.

Y es que Marc aúna esas dos claves: "Tienes a Marc Márquez, que es un piloto increíblemente talentoso, y luego, probablemente trabaja más duro que nadie. Así que es la combinación de estas dos cosas, va a ser muy difícil para todos para detenerlo".

"Se ha puesto de nuevo en la posición número uno, claramente donde pertenece, porque hace la vida difícil para todo el mundo", ha añadido el campeón del mundo de MotoGP.

