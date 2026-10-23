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Marc Márquez, tercero

Un canguro asoma en los entrenamientos de Phillip Island dominados por las Aprilia

El animal cruzó la pista y provocó la bandera roja en los entrenamientos del Gran Premio de Australia. Sesión en la que mandó Marco Bezzecchi.

Un canguro se cuela en la pista en el GP de Australia Un canguro se cuela en la pista en el GP de Australia@MotoGP

Phillip Island, en Australia, es uno de los circuitos más especiales de MotoGP. Y en los entrenamientos libres de este viernes un canguro fue el invitado inesperado: cruzó la pista y provocó una bandera roja. Sin ninguna consecuencia.

Como se esperaba las Aprilia dominaron. Con Marco Bezzecchi y Raúl Fernández al frente.

Marc Márquez fue el mejor del resto. Coló su Ducati en tercer lugar, a tres décimas del liderato. Lo normal es que el campeón tenga que remar para luchar contra sus rivales.

El líder del mundial, Jorge Martín, marcó el quinto mejor tiempo. Con Ai Ogura, otra Aprilia, en cuarto lugar.

Está claro que Australia este fin de semana será una lucha de Aprilia contra Márquez. ¿Entrarán entonces las órdenes de equipo de las que tanto se ha hablado para ayudar a Jorge Martín?

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