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En Hungría

Tensión política en la Nations League: el Israel-Irlanda, en una retransmisión bajo mínimos y con el abandono de un jugador

La selección irlandesa sometió a voto entre sus jugadores si el partido debía jugarse o no. La decisión terminó siendo afirmativa aunque un miembro de la plantilla abandonó la concentración negándose a jugar.

Israel-Irlanda

Es una de las grandes polémicas de este parón de selecciones. El partido entre Israel y República de Irlanda ha estado bajo mucha atención debido a la seria posibilidad que ha existido estos últimos díasde que el encuentro no se disputase.

El seleccionador irlandés, Heimir Hallgrímsson, reconoció en rueda de prensa que el hecho de jugar se había sometido a votación entre los futbolistas y que la decisión final era la de disputar el encuentro a pesar de que hubiera jugadores que no estuviesen de acuerdo.

De hecho, fue el propio seleccionador el que confirmó que un futbolista se había retirado de la concentración de la selección porque no respaldaba la decisión de jugar contra Israel. Ese jugador era uno de los porteros, Gavin Bazunu, que asegura que se niega a jugar porque intenta "ser una persona con principios".

El encuentro se disputará en Hungría y la cobertura que se le dé será mínima. Un duelo tremendamente polémico y político que ha estado a punto de no disputarse debido a que Irlanda barajó plantarse.

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