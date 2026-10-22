El petróleo se dispara hasta los 113,17 dólares por los posibles ataques de EEUU contra Irán

Las causas 'The New York Times' informó de que EEUU e Israel estudian una nueva ofensiva contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Estados Unidos ha alertado a sus ciudadanos en zonas cercanas a Irán de que deben marcharse debido a posibles ataques inminentes, lo que ha provocado un aumento en el precio del petróleo. El barril de brent subió un 4% hasta alcanzar los 113,17 dólares. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado buques en el golfo Pérsico, y otros chocaron con minas cerca del estrecho de Ormuz. La tensión también afecta a Arabia Saudí, donde los ataques de los hutíes han llevado a la evacuación de personal estadounidense. Además, se informa que EEUU e Israel podrían estar planeando una ofensiva contra Irán tras las elecciones legislativas.

Estados Unidos ha avisado a sus ciudadanos: si están en zonas cercanas a Irán, deben marcharse. Hay informaciones que apuntan a posibles ataques muy pronto. Esto se traduce en que el petróleo se dispara. En las últimas horas, no ha parado de crecer. El precio del barril de brent ha subido este jueves un 4%, hasta 113,17 dólares.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 4,35 dólares respecto al cierre del miércoles, cuando terminó la sesión en 108,82 dólares, y alcanzó durante la jornada un máximo de 113,40 dólares.

El brent repuntó después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado cuatro buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de crudo en el golfo Pérsico. Añadió que otros tres habían chocado con minas al oeste del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte mundial de hidrocarburos.

La escalada también afecta a Arabia Saudí, donde los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, ha llevado a Estados Unidos a ordenar la salida del personal gubernamental no esencial y sus familiares. Washington también está evacuando efectivos de algunas de sus bases militares en la región ante el aumento de las tensiones.

Por otra parte, 'The New York Times' informó de que EEUU e Israel estudian una nueva ofensiva contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Según el diario, los planes contemplan una operación militar breve e intensa, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aún debe decidir si la autoriza.

La marcada subida del crudo este jueves contrasta con la moderación de los precios de este miércoles, cuando las informaciones sobre los contactos de Qatar y Pakistán con Irán para facilitar negociaciones con EEUU alimentaron las expectativas de una salida diplomática a la guerra.

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