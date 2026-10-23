"No podemos contarlo todo": el misterio de Fernando Alonso con los problemas de Aston Martin

Fernando está convencido de que vienen "cosas buenas", pero no quiere hablar de los problemas del presente: "Lo primero es entender qué pasa".

Aston Martin y Fernando Alonso saben que tienen que mejorar. Siguen en la parte trasera de la parrilla y la historia no cambiará este curso. Pero el piloto asturiano no va a desvelar qué está ocurriendo. Así lo dijo en la previa del Gran Premio de Estados Unidos.

"Obviamente, tenemos que atender a los medios el jueves, viernes, sábado y domingo, y no podemos contarlo todo. Sabemos qué debemos mejorar; lo tenemos muy claro. Estamos todos unidos y creo que vienen cosas buenas para el futuro. Como dije, lo primero es entender los problemas", dijo el piloto de Aston Martin.

Él también se ilusionó de cara a Singapur, pero el resultado no llegó. Para Fernando fue "un poco decepcionante": "Esperaba algo más en Singapur. Hay cosas que todavía debemos analizar: qué salió mal y qué podríamos haber hecho de otra manera si tuviéramos que repetir el fin de semana de Singapur".

"A veces esperas grandes resultados en un fin de semana de carreras y no llegan; en otras ocasiones, no esperas nada y terminas consiguiendo el mejor resultado del año. Por eso, es difícil hacer predicciones de cara al futuro. Iremos fin de semana a fin de semana. Este es un circuito muy bueno, con un trazado interesante y si empezamos con buen pie mañana, quizás podamos tener un buen fin de semana, ese es el objetivo", explica el dos veces campeón de la Fórmula 1.

"Mejorar en todos los aspectos"

Fernando le ha pedido a Aston Martin una mejora integral del coche: "Necesitamos mejorar en todos los aspectos. Tenemos que ser más rápidos tanto en las curvas como en las rectas".

Este fin de semana, en Austin, cree que puede tener una nueva oportunidad de llevarse puntos al bolsillo.

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