Ahora

Martín contra Márquez

GP de Australia de MotoGP: horario y dónde ver en TV la clasificación, la sprint y la carrera

El circuito de Phillip Island será el escenario de una nueva batalla entre Jorge Martín y Marc Márquez por el título mundial.

Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi Getty

Marc Márquez y Jorge Martín nos están regalando un mundial de MotoGP muy intenso. Y queda lo mejor. Porque solo están separados por dos puntos y ahora llega el Gran Premio de Australia, en el circuito de Phillip Island.

Son cinco carreras las que quedan para el final y el mundial está que arde después de la cita de Indonesia.

En ese escenario, en el circuito de Mandalika, las Aprilia fueron mucho más competitivas que las Ducati. Pero a pesar de ello Márquez resistió. En la carrera fue sexto, minimizando daños contra Martín.

Tanto los entrenamientos como la clasificación y el sprint será de madrugada. La acción arrancará el viernes con la 'practice' de MotoGP, que arrancará a las 06.00.

El sábado, la clasificación se disputará a partir de las 2.15 horas de la madrugada y la sprint a partir de las 06.00.

La carrera, también de madrugada, será el domingo a partir de las 04.00 horas.

El GP de Australia disputado en el Circuito de Phillip Island podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La DANA Adam azota España, en directo | La Generalitat envía un ES-Alert pidiendo evitar desplazamientos y la UME se moviliza de urgencia en Oliva por avisos de inundaciones
  2. Torres se enfrenta al ojo crítico de cuatro vecinos de Ceuta e insiste en que la entrada masiva no se pudo prever: "Fue una marea imposible de contener"
  3. Macron anuncia un gabinete de crisis ante la violencia en Francia y apunta a "la extrema izquierda": "Siento vergüenza"
  4. Entre tibiezas y tropiezos: el PP y Vox se enredan con las pensiones y el PSOE asegura que el "sacrificio" que pide Feijóo son recortes
  5. Les ofrecen comida, libros, impresiones gratis, usar el baño, cargar el móvil... la solidaridad de pequeños comercios con los acampados en Sol
  6. Incertidumbre en El Vaticano por el cáncer del papa: "Si hubiera muerto en la operación, habría un sector preparado para controlar el cónclave"