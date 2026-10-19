GP de Australia de MotoGP: horario y dónde ver en TV la clasificación, la sprint y la carrera

El circuito de Phillip Island será el escenario de una nueva batalla entre Jorge Martín y Marc Márquez por el título mundial.

Marc Márquez y Jorge Martín nos están regalando un mundial de MotoGP muy intenso. Y queda lo mejor. Porque solo están separados por dos puntos y ahora llega el Gran Premio de Australia, en el circuito de Phillip Island.

Son cinco carreras las que quedan para el final y el mundial está que arde después de la cita de Indonesia.

En ese escenario, en el circuito de Mandalika, las Aprilia fueron mucho más competitivas que las Ducati. Pero a pesar de ello Márquez resistió. En la carrera fue sexto, minimizando daños contra Martín.

Tanto los entrenamientos como la clasificación y el sprint será de madrugada. La acción arrancará el viernes con la 'practice' de MotoGP, que arrancará a las 06.00.

El sábado, la clasificación se disputará a partir de las 2.15 horas de la madrugada y la sprint a partir de las 06.00.

La carrera, también de madrugada, será el domingo a partir de las 04.00 horas.

El GP de Australia disputado en el Circuito de Phillip Island podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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