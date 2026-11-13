El campeón del mundo que 'carga' contra Aprilia: "Acaso cuando Márquez tenía el interior y Rossi..."

Marco Melandri, icono del motociclismo, recuerda aquel mítico incidente entre Marc y Valentino para exculpar precisamente al ilerdense de los sucedido el fin de semana pasado con Bezzecchi.

Marc Márquez estuvo en el centro de la polémica en el Gran Premio de Qatar. El ilerdense 'derribó' a Marco Bezzecchi en la carrera al 'sprint' cuando ambos peleaban por el primer puesto, o al menos eso es lo que parecía que transmitía Aprilia.

Massimo Rivola, jefe de la escudería, dejó un enfado bastante reseñable en su 'box'. El directivo hizo visibles aspavientos después de ver que no habría sanción para Marc. Bezzecchi, tras la carrera, no quiso mojarse dando la responsabilidad de lo sucedido a Dirección de Carrera.

Marco Melandri, campeón del mundo de Moto2 en 2002, señala a Rivola. El expiloto no entiende la reacción de Massimo y, es más, pone un legendario ejemplo para defender a Márquez: "Marc seguía su trayectoria habitual desde la curva anterior. La mala suerte de Bezzecchi fue que Márquez estaba levantando la moto, tenía más agarre y, en el momento del contacto, se le levantó la rueda delantera y acabó cayéndose. Fue un incidente de carrera".

"Me pregunto por qué en Argentina, en 2015, cuando Marc Márquez iba por el interior y Valentino Rossi cambió su trayectoria provocando la caída de Marc, la culpa fue de Márquez, y ahora vuelve a ser suya. ¿En qué nos basamos para decidir quién tiene razón, en las simpatías personales o en lo que sucede en la pista?", asegura Melandri en unas declaraciones que recoge 'Mundo Deportivo'.

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