El análisis de Sainz sobre los objetivos de Williams: "No se puede pasar de quinto a primero..."

El piloto español no se quiere mojar sobre la posición que puede alcanzar Williams porque "no se sabe dónde están el resto de equipos".

"No se puede pasar de ser quinto equipo a primero...". Es la frase que resume la intervención de Carlos Sainz después de la presentación del nuevo Williams, que no pudo rodar en los test privados de Barcelona y tendrán que esperar a Bahréin. El español sabe que es un proceso y que no pueden llegar las victorias de golpe.

"Estoy muy contento de poder decir que es mi segundo año con Williams, y sobre todo después de un año tan positivo como fue 2025 empezamos con mucha motivación y muchas ganas esta nueva reglamentación, estos nuevos objetivos. Por otro lado, es una pena no poder transformar todo lo que aprendí el año pasado sobre el Williams, sobre como mejorarlo, sobre cómo conducirlo, no poder trasmitirlo al año 2026, porque hay que empezar de cero otra vez con el equipo para saber a sacar el máximo partido de este coche", ha dicho Carlos en la presentación.

No se quiere aventurar a decir cuál puede ser la posición de Williams. Es demasiado pronto y, sobre todo, nadie sabe qué tienen el resto de escuderías en el garaje: "Empezamos todos de cero. Para mí como piloto también habrá muchas cosas nuevas que aprender, a nivel de pilotaje, también para saber aprovechar el motor de la mejor manera posible, la aerodinámica... Son tantas cosas nuevas, que no sé cuál será la más difícil o interesante de afrontar".

"Es muy difícil marcarse un objetivo personal sin saber dónde va a estar cada uno de los once equipos. Somos conscientes de que no se puede pasar de quinto a primero de un año para otro. Es un año importante para seguir demostrando progreso", expresa el expiloto de la marca Ferrari.

Dos podios en su estreno

Fue un 2025 brillante para Carlos y para Williams: pasar de ser novenos a quinto equipo... y sus dos podios. Algo que nadie se esperaba. "Tanto yo como mucha gente se hubiese sorprendido, mucha gente no se esperaba que en mi primera temporada con Williams pudiésemos conseguir ya dos podios y otro más sprint, un quinto puesto en constructores y los dos pilotos en el top 10 del Mundial", dice.

"Creo que el año pasado conseguimos sorprender y demostrar a mucha gente que somos un equipo que va en serio de cara al futuro y eso me enorgullece muchísimo pero ahora es momento de dar otro pasito hacia adelante, intentar seguir esa línea, ese tendencia tan buena que llegamos, seguir con la misma filosofía y aprovechar al máximo esta nueva reglamentación", cierra el piloto español.