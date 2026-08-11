Lamentable acusación del jefe médico de Italia contra Alcaraz: "Tiene debilidad mental"

Gianni Daniele, jefe médico de la Federación Italiana de Tenis, ha declarado de forma pública que el tenista español estaría sufriendo "debilidades mentales", y duda de su presencia en el US Open. Una reflexión muy controvertida que, sumada a la polémica del famoso yate de Carlos, vuelve a dejar en muy mal lugar a la Federación Italiana.

El temor sobre el estado de salud de Carlos Alcaraz se acentúa cada día, sobre todo tras confirmarse su ausencia en el próximo Masters 1000 de Cincinnati. La lesión en la muñeca derecha que padece el tenista español ha disparado la preocupación entre sus seguidores en las últimas horas.

Sin embargo, desde Italia han dejado una relfexión lamentable sobre el estado de Carlos. Gianni Daniele, jefe médico de la Federación Italiana de Tenis, ha apuntado a que Alcaraz estaría sufriendo problemas de salud mental debido a la lesión.

"Desde España no se ha sabido con certeza qué tipo de lesión tuvo Carlos en la muñeca. Ahora estaría atravesando una especie de debilidad mental", asegura el italiano en una entrevista para 'La Repubblica'.

Daniele continúa insistiendo en que Carlos estaría teniendo "dificultades para recuperar la intensidad de trabajo de antes" debido a que está sufriendo una "depresión", la cual le impide tener la misma seguridad de antes. "Las dudas empezarían a apoderarse de su mente, y es una pena", añade.

Aunque estas declaraciones no confirman realmente el verdadero estado o la causa principal de la baja de Alcaraz para Cincinnati, las palabras de Gianni Daniele han hecho saltar las alarmas sobre el estado de Carlitos, además de muchas críticas en redes sociales por los recientes ataques del presidente de la federación italiana de tenis, Angelo Binaghi.

Daniele vuelve a dejar en muy mal lugar a la Federación de Italia. Una afirmación tan delicada sobre un tema extremadamente espinoso que pone aún más foco Alcaraz en un momento duro para él. Sin duda, un mensaje lamentable.

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