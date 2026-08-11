Donald Trump avisa de un "terrible error" si la FIFA sustituye a su presidente Gianni Infantino

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la final del Mundial.

El máximo mandatario de los Estados Unidos, íntimo amigo de Infantino, lanza una seria advertencia de lo que supondría sustituir al actual presidente del la FIFA.

Donald Trump y Gianni Infantino no han ocultado en ningún momento su complicidad política. Desde que la FIFA entregara aquel extraño premio al presidente de los Estados Unidos, Gianni y Donald han estado presente juntos en algunos de los partidos más importantes de la Copa del Mundo.

La relación entre ambos siempre ha sido muy buena y eso se ha transmitido en una gran relación a nivel político entre EE.UU y la propia FIFA. Sin embargo, varias decisiones de Infantino y la última propuesta para privatizar los derechos de emisión han provocado que su puesto peligre.

Son muchas confederaciones, Europa entre ellas, las que no apoyan el mandato de Infantino y cuestionan seriamente si debería seguir siendo el presidente de la FIFA. Donald Trump ha salido en defensa de su amigo en redes sociales advirtiendo que sería un grave error.

"La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por alguna razón, se llega a plantear sustituir al presidente Gianni Indantino. Él es fantástico habiendo presidido durante el Mundial más exitoso. Si se va, (el Mundial) no volverá a ser tan exitoso y fructífero. Gracias por su atención en este asunto", ha asegura Trump.

El presidente estadounidense no duda en mostrar su apoyo a un Infantino que queda 'tocado' tras lo sucedido en las semanas posteriores al Mundial. La propuesta de privaticación de derechos y la sorprendente importancia a Marruecos en la celebración del Mundial 2023 ponen en peligro su continuidad en el cargo.

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