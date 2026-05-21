Continúa la huelga de docentes en Valencia: Educación y sindicatos no logran un acuerdo en su tercera reunión

Los detalles El sindicato CGT ha abandonado la reunión y seguirá en esta posición hasta que el Govern valenciano haya estudiado la propuesta retributiva de los convocantes de las huelgas. Denuncian que no se está hablando de salarios.

Este jueves se han producido manifestaciones históricas en Valencia y Tarragona, donde los docentes han expresado sus reivindicaciones en plena huelga. A pesar de las protestas, la mesa sectorial entre el Departamento de Educación y los sindicatos en Valencia ha concluido sin acuerdo tras su tercera reunión. El sindicato CGT ha abandonado el encuentro, exigiendo que el Govern estudie la propuesta retributiva, mientras que otros sindicatos, como Ustec, intentarán negociar el viernes. La propuesta de Educación incluye acelerar pagos salariales y complementos, pero aún no se ha alcanzado un pacto definitivo. laSexta te mantiene informado con las últimas novedades.

Este jueves hemos vivido manifestaciones nuevamente históricas y multitudinarias que han recogido las exigencias y reivindicaciones de los docentes. En plena huelga, los profesores de infantil han vuelto a salir a las calles de Valencia, pero también de Tarragona. Incluso han llevado sus quejas hasta el interior de Les Corts Valencianes.

Sin embargo, en Valencia, Educación y sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo. La mesa sectorial entre el Departamento de Educación y los sindicatos de este jueves se reunía por tercera vez. En la tarde de este jueves han anunciado que se da por terminado y sin acuerdo dicho encuentro.

Es más, el sindicato CGT ha abandonado la reunión y seguirá en esta posición hasta que el Govern haya estudiado la propuesta retributiva de los convocantes de las huelgas. Denuncian que no se está hablando de salarios.

Con ello, ha seguido los pasos ya dados por Professors de Secundària. Otros sindicatos como Ustec acudirán al encuentro previsto para este viernes. Volverán a sentarse para intentar negociar.

Porque no se ha llegado a ningún pacto tras poner sobre la mesa Educación su nueva propuesta. En ella, se planteaba acelerar los pagos de las subidas salariales y complementos para tutorías.

A la salida de la reunión, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha explicado que el departamento no ha tenido tiempo para analizar la contrapropuesta de los sindicatos, por lo que ha instado al Govern a acudir a la reunión de este viernes, a las 12:00 horas, con una respuesta para seguir negociando en materia retributiva.

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