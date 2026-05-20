La reacción de Fabio Di Giannantonio al accidente de Álex Márquez: "Fue espantoso y pasé miedo"

El piloto italiano de VR46 ha rememorado la caída del ilerdense y cómo tuvo que reaccionar para evitar las piezas en la pista. 'Diggia' festejó su victoria, aunque lamentando los accidentes.

La caída de Álex Márquez, además del accidente de Johann Zarco, ha sido uno de los momentos más comentados del GP de Cataluña debido a su gravedad. El piloto de Gresini Racing tuvo un choque inesperado con Pedro Acosta originado por un fallo electrónico en la moto del murciano, e impactó con el suelo.

Uno de los pilotos que estuvo presente en el accidente fue Fabio Di Giannantonio. El italiano se encontraba varias posiciones detrás del ilerdense y pudo apreciar cómo se chocó con Acosta y perdió el control de su moto. "Un domingo duro, con muchos altibajos, no tanto por los resultados. La verdadera victoria hoy es que todos estén más o menos bien. La caída de Álex fue espantosa", declaró el piloto de VR46 tras la carrera.

A su vez, Di Giannantonio rememoró cómo vivió el accidente en primera persona. "Llegué y vi un montón de piezas por todas partes, muchas de las cuales nos golpeaban en la recta. Honestamente, no sé qué pasó exactamente, no creo haber reaccionado de la manera correcta, todo sucedió muy rápido, solo traté de esconderme detrás del carenado y cerré los ojos, tuve miedo", aseguró.

La reacción del italiano fue similar a la del resto de los corredores. Evitó impactar con las partes de la moto de Márquez que salieron despedidas, mientras continuaba pilotando a alta velocidad hasta que se alzó la bandera roja.

"Venimos en cuarta a más de 200 km/h y ves piezas que te vienen encima, es una situación difícil de analizar. Cuando vi las piezas grandes, aún estaba escondido, pero no fue suficiente y fui golpeado por algo, una rueda, me dicen. Tuvimos mucha suerte", añadió Fabio.

Por último, 'Diggia' festejó su victoria en el Circuito de Barcelona-Cataluña, acordándose de los incidentes acontecidos durante la carrera. "En el podio me emocioné porque viví muchos momentos de adrenalina. Fue una emoción fuerte, la victoria sin duda hermosa, el resto menos", concluyó Di Giannantonio.

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