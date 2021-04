Valentino Rossi está recibiendo golpes por todos los lados. El italiano fue duramente criticado por el campeón Marco Lucchinelli y, en su respuesta, mencionó a Brad Binder y a su estilo de pilotaje. "Hay pilotos como él que sueltan el freno y te sacan de pista", dijo.

Y, claro está, Binder ha respondido. El sudafricano, 14º dos puestos por detrás de Rossi en el GP de Catar, le ha lanzado un buen ataque a Valentino, de quien dijo que quizá esté "un poco sensible".

"No le toqué en absoluto, para ser sinceros. Creo que está algo sensible. No creo que hiciera nada malo", cuenta.

Binder cuenta su versión: "Estaba junto a él, empecé a frenar y soltó los frenos. Me quiso cerrar... así que también solté los frenos. Fin de la historia".

"He tenido dos episoidos con él. En Austria los dos nos salimos de pista y entiendo que no le gustara", dice.

Y ahora otra: "Al ser la segunda vez, está un poco molesto".

Valentino Rossi afronta su primera temporada en Petronas. El italiano ganó su último Mundial de MotoGP en 2009, y desde entonces ha caído ante el empuje de Jorge Lorenzo primero y de Marc Márquez luego.

