Valentino Rossi ha pasado al ataque. El italiano, leyenda del motociclismo y actual piloto de Petronas, acabó 12º en la primera carrera del año, en el GP de Catar, y eso le valió la crítica, la dura crítica, del campeón Marco Lucchineli.

Ante eso, Rossi contragolpeado: "Quisiera decir que me lamía el culo... aunque quizá no sea la forma más correcta de expresarme. Era un gran amigo de Graziano, cada vez que nos veíamos era muy amable conmigo".

"Al final todos pueden opinar. Si voy rápido, todos se subirán a mi carro. Si no, me dirán que me debí haber retirado hace años. Solo espero una cosa, y se lo dije muchas veces a Albi y Uccio, y es que cuando llegue a su edad espero no ser como ellos", afirma Rossi en 'La Gazzeta dello Sport'.

Rossi prosigue: "Antes, los más jóvenes tenían más respeto por los mayores. Corrí con gente muy experimentada cuando era joven y eran mis héroes".

Y luego atiza a Binder: "Hay pilotos que pilotan fino y con respeto. Otros son como Binder. Si cierras la trayectoria él suelta los frenos y te echa de la pista".

"En el pasado te tocabas con otros pilotos, pero no querías hacerlo y tratabas de evitarlo. Ahora solo piensan en su carrera", sentencia.

