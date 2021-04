Jorge Lorenzo se ha hecho 'youtuber'. El balear, campeón de MotoGP, ha reconocido en su canal, llamado '99 segundos', que estuvo muy cerca de regresar a la competición en 2021 en el equipo Ducati, pero que al final no fructificó nada.

"Más que me lo hayan pedido fue una negociación entre ambos. No salió adelante. Me llamaba la atención el acabar lo que no acabé con Ducati, pero me pesaba más lo que conlleva el deporte y por lo que ya pasé. No compensa", reconoce.

Adrián Mancebo, periodista encargado de la entrevista, le pregunta si se va a marcar un "Fernando Alonso" regresando al Mundial: "No... Le respeto, es de los mejores pilotos, o el mejor de la F1 en la actualidad. Me encanta que tenga esa ambición y esas ganas. En materia de seguridad, la F1 está mejor que MotoGP".

"No se puede decir 'de este agua no beberé', pero veo la vida siendo dueño de mi tiempo. Hago lo que me apetece si tengo opción de hacerlo y soy muy afortunado. No tengo que trabajar por obligación para comer", relata.

Y de nuevo, Ducati: "De haber seguido tras 2018 estoy seguro de que hubiéramos ganado el Mundial".

Jorge Lorenzo está sin equipo, y parece que va a seguir siendo así tomando la sentencia que el balear pone en su entrevista: "No creo que vuelva a MotoGP como piloto".

Te puede interesar

[[LINK:INTERNO|||News|||60576bda7ed1a82b83145904|||Jorge Lorenzo: "Si le llego a poner una cláusula en Yamaha, Rossi se retira en 2012"]]

Jorge Lorenzo se enfrenta a sus críticos en Twitter: "Los números son como el algodón, no engañan ¡Buen finde a todos!"

[[LINK:INTERNO|||News|||6065a5797ed1a89ffd39e747|||Un excampeón del mundo atiza duramente a Rossi: "Valentino, déjalo ya..."]]