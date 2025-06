Marc Márquez la tenía guardada... y la soltó: "Qué ha pasado? Que Bezzecchi no me ha atacado"

Ha sido un fin de semana muy movido para los hermanos Márquez en Países Bajos con un tema en concreto: la supuesta debilidad de Alex a la hora de atacar a Marc en comparación a como lo hace con otros pilotos.

Tanto el de Ducati como el de Gresini no dudaron en responder contundentemente a dichas acusaciones y el octocampeón aprovechó su victoria del domingo para pasar facturas.

Todo llegó después de la caída del '73', que le supuso una fractura en el dedo índice de la mano izquierda.

"No estoy al 100%, porque la familia tira más que una victoria, y hoy, el principal rival para el Mundial, que es Alex, se ha lesionado en pista. Le deseo una pronta recuperación e intentaremos ayudarle para que vuelva lo antes posible", explicó.

"Me ha quedado ese sabor agridulce. En una victoria muy importante agradezco a Ducati el esfuerzo, pero la familia al final es la familia", añadió un elegante Marc.

Eso sí, a continuación sacó el 'cuchillo' y recordó a los críticos que al igual que su hermano no le ha podido atacar en otras carreras, en Assen tampoco pudo hacerlo Bezzecchi, que marchaba segundo.

"Empezaron a dudar que Alex no me atacaba igual que a otros pilotos. ¿Y hoy que ha pasado? Que Marco Bezzecchi no me ha atacado… lógicamente lo ha intentado, pero la gente desde el sofá de casa lo ve muy fácil… y hoy he defendido exactamente igual que me defendí ayer de Alex", zanjó.