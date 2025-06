La contundente respuesta de Alex Márquez a los que dicen que no ataca a Marc como al resto de pilotos

Alex Márquez volvió a ser segundo este fin de semana, en Mugello. Mantiene ese puesto en el mundial de pilotos a 40 puntos de Marc. Y ha querido reivindicarse respondiendo a los que dicen que no ataca a Marc porque es su hermano. Su reacción ha sido muy contundente, diciendo que si no le ataca es porque es más rápido.

"Siempre es difícil luchar contra él. Mi punto fuerte es ser constante y no cometer errores. Cuando tengo la oportunidad de ganarle, la aprovecho y lo intento como en cada carrera. Dicen 'no lo atacas de la misma manera', pero cuando es el más rápido no puedes. Atacas a los pilotos de delante cuando son más lentos, pero cuando son más rápidos no tienes oportunidad de adelantarlos", dice el de Gresini.

Alex dio el máximo una vez más. Y lo máximo a lo que se puede aspirar si luchas contra este Marc es ser segundo: "Era importante dar el máximo sin cometer errores, hice una buena salida y traté de conservar los neumáticos. Vi que peleaban Pecco y Marc y dije que no quería entrar en esa pelea, quería esperar un poco para conservar energía".

La diferencia entre la Ducati y la Gresini también es importante: "Ganar el campeonato a un piloto como Marc nunca es fácil. Tiene una moto de fábrica y no podemos olvidar que estoy en un equipo independiente con una moto de hace un año. Y él es Marc. Es ocho veces campeón del mundo por algo".

"Yo estoy haciendo mi campeonato, intento estar ahí y hacer mi trabajo y luego veremos el resultado...", sentencia Alex.

Y su campeonato hasta ahora es ser segundo. Un resultado enorme teniendo en cuenta que está por delante de la otra Ducati oficial, la de Pecco Bagnaia.

La próxima cita del mundial es Assen, el Gran Premio de Países Bajos. Otro de esos circuitos que deberían favorecer a Pecco. Pero seguro que los Márquez, muy regulares en este 2025, vuelven a estar en la lucha por todo.