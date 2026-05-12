Josep Pedrerol desvela cómo está Florentino Pérez antes de la rueda de prensa del presidente del Real Madrid

En el 'Twitch' de 'El Chiringuito', el presentador del programa ha explicado cómo se encuentra el presidente blanco antes de comparecer ante los medios de comunicación.

"Está comunicado a los directivos..."

Pasadas las cuatro de la tarde de este martes, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que informaba que Florentino Pérez comparecería ante los medios dos horas después, a las 18:00 horas.

Desde la publicación del texto han surgido múltiples teorías sobre lo que dirá y no el presidente del conjunto blanco.

La notica ha desembocado en un especial en todas las redes sociales de 'El Chiringuito' al que ha acudido raudo y veloz Josep Pedrerol.

Para arrancar el mismo, la cuestión principal estaba clara: "¿Cómo está Florentino Pérez?".

El presentador del programa ha relatado la última hora de Pérez: "Está comunicado a los directivos lo que va a decir en rueda de prensa".

Seguidamente, ha desvelado que el presidente del Real Madrid "está más fuerte que nunca".