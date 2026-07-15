La IA se adueña del Mundial: de España comiendo jamón para ganar a Francia a Messi o Lamine como superhéroes

Los detalles Hasta la selección española ha tirado de IA para celebrar su llegada a la final. Victoria conseguida, también según las redes, porque España y sus jugadores comen jamón ibérico en las paradas de hidratación de los partidos.

Este miércoles, España y gran parte del mundo celebran el triunfo de la selección española sobre Francia en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026. Las calles están llenas de gente festejando y las redes sociales se han inundado de imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial (IA). Esta tecnología ha permitido crear vídeos hiperrealistas y cinematográficos, donde los jugadores se convierten en personajes históricos o superhéroes. Se han visto peleas épicas entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, y escenas con Messi y Maradona. Incluso la selección española ha utilizado IA para celebrar su llegada a la final, destacando su consumo de jamón ibérico.

Es la noticia de este miércoles: España y gran parte del mundo sigue celebrando el triunfo de la selección española sobre Francia en la semifinal del Mundial de fútbol de este 2026. Calles llenas de gente festejando y unas redes sociales inundadas de imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial (IA).

Porque en este Mundial de fútbol se ha colado, por primera vez, un nuevo protagonista: la IA. Una tecnología que ha permitido crear vídeos que parecen superproducciones hiperrealistas y cinematográficas, que han dejado en el olvido a los típicos memes.

En estos vídeos que circulan por redes sociales, los jugadores más queridos se convierten en personajes históricos o superhéroes, que pelean por lograr una hazaña. Por ejemplo, se ha creado a un Messi con IA al que nada ni nadie puede parar y que recibe la ayuda de Maradona, de la "mano de ¨Dios".

Pero también hemos visto peleas épicas entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé, que acaban con el francés comiendo barro o siendo recogido mientras hace autostop. Solo se para a por él un coche en el que viajan otras estrellas del fútbol ya eliminadas del mundial. entre ellas: Vinícius o Haaland.

Con la IA,hasta han vestido a Mbappé de un carcelero al que se le escapan todos los presos españoles en una huida de película.

Estas son algunas de las superproducciones hechas con inteligencia artificial que buscan representar lo que está siendo este mundial. Aunque también se hacen referencias a competiciones anteriores, con videos en los que aparecen Iniesta, Xavi o Villa como miembros de Los Vengadores, de Marvel.

Hasta la selección española ha tirado de IA para celebrar su llegada a la final. Victoria conseguida, también según las redes, porque España y sus jugadores comen jamón ibérico en las paradas de hidratación de los partidos.

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