Un expiloto descarta que Marc Márquez "se haga un Valentino Rossi": "Si no puede seguir..."

El expiloto Ricard Jové está convencido de que Marc se retirará de MotoGP en cuanto no se sienta competitivo al contrario que hizo Valentino Rossi.

Aunque Marc Márquez está sufriendo físicamente, sus rivales le esperan en la lucha por el mundial. Asumen que en cuanto avancen las semanas estará de vuelta. Y mientras sigue en el aire su renovación con Ducati. Ambas partes han mantenido que el acuerdo está muy adelantado, pero sigue sin hacerse oficial.

El expiloto Ricard Jové, en declaraciones que recoge 'Motosan' este sábado, cree que el motivo es que Marc sólo quiere un año de contrato y Ducati quiere que firme por uno más: "El tema de su renovación con Ducati se está alargando, puede que realmente esté dando pie negociación a que solo quiera firmar un año más uno. ¿Por qué? Lo que se quiere dejar seguramente es el espacio".

"Lo que tengo muy claro es que un tipo como él no se va a hacer un Valentino Rossi. No va a alargar esto", apunta. El italiano aguantó unos años más en la competición a pesar de que al final estaba muy lejos de los mejores.

Pero según Jové, Márquez se marchará en cuanto no se vea rápido: "El día que no se vea competitivo se irá, que ahora lo es y aún estando con problemas, lo es y yo creo que lo seguirá siendo

"Sí que es verdad que el cuerpo no le acompaña, seguro que lo está ya pensando y dándole vueltas. Pero mientras esté compitiendo y se vea como se vio el sábado, que acaba la carrera y la 'long lap', yo le doy espacio todavía", apunta el expiloto sobre un Marc que fue quinto a pesar de la sanción en Austin.

Deja claro que el que toma las decisiones es Marc y no Ducati: "Él tiene la fuerza, él puede decidir sobre su futuro. Está entre comillas de vuelta del hecho de que todo el mundo va a esperarle. Y, si él levantase la mano, yo creo que se producirían cambios. Él su futuro lo tiene claro, su elección de marca y moto está clara. Otra cosa es la longevidad de ese contrato".