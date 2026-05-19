Acosta no cree en la 'Comisión de Seguridad' de MotoGP: "Los pilotos somos demasiado egocéntricos"

El piloto de KTM dice que "es difícil encontrar una solución" en estos momentos tras lo ocurrido con Alex Márquez y Johann Zarco en Montmeló.

Los pilotos de MotoGP han reflexionado sobre la seguridad después de los terribles accidentes de Alex Márquez y de Johann Zarco en el Gran Premio de Catalunya. Algunos han pedido que se amplíe la 'Comisión de Seguridad', pero otros como Pedro Acosta no confían en que se pongan de acuerdo.

El piloto de KTM dice que son "demasiado egocéntricos" para llegar a un acuerdo: "Hay que entender que los pilotos, aunque parezca que no, somos bastante egocéntricos. Siempre buscas tus oportunidades de dar el martillazo encima de la mesa".

"Siempre se juntan muchos pilotos cuando pasa algo de este calibre o cuando sucedió lo de Malasia el año pasado en Moto3. No creo que haya que ir cada semana (a la Comisión de Seguridad) a decir que ha salido un bache nuevo en el circuito. No creo que lo sucedido ayer se hubiera evitado con una reunión de la 'Safety Commission'. Supongo que ahora hay que ver nosotros cuánto queremos jugarnos el pellejo después de haber pasado estas cosas", dice el piloto murciano en declaraciones que publica 'Motorsport' este martes.

Preguntado por el organigrama de la Fórmula 1, Acosta cree que es muy diferente: "No sé muy bien cómo funciona la de la F1, no sé. Al final es lo que dije ayer, somos nosotros los que hacemos el espectáculo y no vale solo con estar en el centro del show, hay que mirar lo que pasa alrededor".

"Es difícil buscar una solución después de que haya pasado tan poco tiempo", dice un Pedro Acosta que pide más tiempo para cambiar las normas de seguridad de MotoGP.

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