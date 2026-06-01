Desvelan la reacción de Zverev al enterarse de que jugará contra Rafa Jódar

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams y exentrenador del alemán, tiene claro que Sascha se enfrenta a un "verdadero desafío".

Rafa Jódar y Alexander Zverev se enfrentarán este martes en cuartos de final de Roland Garros en uno de los partidos con más atractivo del torneo.

Sin Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner en el cuadro, y con Novak Djokovic eliminado, el número 3 del mundo es el gran favorito para levantar su primer Grand Slam.

Sin embargo tendrá frente a él a la gran sorpresa de la temporada, y su reacción al conocer el enfrentamiento, según ha desvelado Boris Becker, dejó claro que le tocará sufrir.

"Ahora se enfrenta al debutante de la temporada. Está jugando a un nivel altísimo, especialmente en tierra batida. Cuando Sascha supo contra quién se enfrentaba, hizo una ligera mueca. Es un verdadero desafío, una auténtica prueba para él", ha explicado en 'Eurosport'.

El ganador de seis 'majors' ya sitúa al de Leganés en una categoría alta: "Está en una liga diferente a De Jong o a los otros rivales a los que se ha enfrentado hasta ahora. Jódar es realmente bueno en tierra. Creo que, con 19 años, los partidos largos no le afectan demasiado. Ahora Sascha necesita subir un nivel más, pero sabe que los cuartos de final suelen ser siempre duros".