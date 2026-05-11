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Unas imágenes que darán mucho de qué hablar...

Szczęsny, fumando vaper y repartiendo cigarros en la rúa del Barça

El portero del FC Barcelona ha dejado una llamativa imagen durante la celebración azulgrana.

Szczęsny, fumando vaper y repartiendo cigarros en la rúa del BarçaSzczęsny, fumando vaper y repartiendo cigarros en la rúa del BarçaRedes

Tras vencer al Real Madrid por 2-0 en el Camp Nou este domingo, el FC Barcelona se coronó campeón de LaLiga a falta de tres jornadas por jugar.

Si tras el Clásico hubo fiesta en la Ciudad Condal, este lunes ha llegado la gran celebración culé con una rúa por el centro.

Bailes, cánticos, alguna cervecita... el recorrido en autobús ha dejado muchísimas imágenes curiosas, pero hay una que ha llamado especialmente la atención en redes sociales.

Szczęsny, fumador reconocido, no se ha escondido y ha pasado parte de la rúa fumando vaper.

Además, en un momento le han tirado un paquete de tabaco al portero polaco, y su reacción dará de qué hablar: se ha puesto a repartir cigarros a la afición.

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