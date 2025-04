La dura autocrítica de Márquez tras su caída en el GP Jerez: "Si quiero ganar el Mundial..."

Marc Márquez ha sido la cara gris de este Gran Premio de Jerez. El de Ducati era el favorito para llevarse la victoria tras ser primero el sábado en la 'sprint' pero un error en la curva ocho le hizo irse al suelo y decir adiós a sus opciones de pelear por el triunfo.

La película se ha repetido. Pasó lo mismo en Austin. Y todo esto solo confirma una tesis que se lleva barajando desde principio de temporada. El mayor rival de Márquez sobre la pista es él mismo. Ni Bagnaia, ni su hermano Álex, ni el resto de las Ducati.

Marc es consciente de lo que le pueden costar estos errores y se ha mostrado muy duro con su actuación en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto: "Me he caído, cosas que no pueden pasar si quiero luchar por este campeonato. Cuesta entenderla. Quizá no tenía en cuenta, iba todo el fin de semana rodando solo, y no tenía en cuenta que iba detrás de dos pilotos".

"Lógicamente la aerodinámica en estas motos cambia, y no lo tenía en cuenta en esa curva 8 que la hacía muy rápido todo el fin de semana. Error grave, más que nada porque este año estoy intentando estar muy calmado, es el a. Pero dos errores los domingos. Y si quiero luchar por este campeonato y ser competitivo, no los puedo cometer", ha reconocido Marc en unas declaraciones para los medios presentes en el GP de Jerez.

Márquez ha terminado rascando cuatro puntos después de terminar duodécimo. A pesar de ello, el de Cervera ha perdido el liderato del Mundial a manos de su hermano Álex que, con la victoria en Jerez, recupera el liderato, eso sí, solo aventaja a Marc en un punto.