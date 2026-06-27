Sale a la luz la tremenda reacción de Marc Márquez en Assen tras enterarse de la caída de su hermano Álex

El piloto de Ducati se encontraba corriendo durante los libres del viernes cuando pasó por la curva donde su hermano menor acababa de irse al suelo, a lo que reaccionó visiblemente frustrado.

No ha sido el regreso a pista esperado para Álex Márquez. El piloto de Gresini reaparecía en el Gran Premio de los Países Bajos tras estar más de un mes de baja por una doble fractura de vértebra y clavícula. Después de ausentarse a última hora en Brno, el menor de los Márquez se probaba en los libres de Assen cuando sufrió una caída que le dejó malparado, llevándose la mano al hombro y mostrando evidentes gestos de dolor.

En la pista se encontraba Marc Márquez, rodando sobre su Ducati en los libres del viernes. Fue entonces cuando las cámaras captaron al nueve veces campeón mundial reaccionar al accidente de su hermano, tras pasar por la curva de la caída y ver a Álex siendo ayudado por los servicios médicos para abandonar el circuito. El gesto del piloto de Borgo Panigale no tiene desperdicio, visiblemente frustrado por lo ocurrido.

Incluso llegó a golpear su moto con el puño cerrado, así fue el tremendo enfado de Marc, muy afectado por el accidente del piloto de Gresini. Por suerte, Álex no ha sufrido ningún daño grave, como informó su equipo, y aunque se ausentó en la Q2 de la mañana del sábado para no tomar riesgos, se le espera en la 'sprint' programada para la tarde.

Quién no tomará parte en ninguna prueba en Assen será su compañero de equipo, Fermín Aldeguer, declarado no apto para competir por los servicios médicos tras una caída en la misma prueba. El piloto sufrió una fractura en una vértebra que le mantendrá en observación durante unos días, como ha comunicado Gresini a través de sus redes sociales.

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