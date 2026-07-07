La amenaza de Trump de dar portazo a los aliados marca una tensa cumbre de la OTAN en Ankara

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibe al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara

El contexto Trump ha amagado con dar portazo a los aliados. Ha amenazado a prácticamente todos los socios europeos, unos por no ayudarle en su guerra con Irán, otros por no prestarle las bases.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará a Ankara para una cumbre de la OTAN que promete ser tensa debido a las amenazas de Donald Trump a los socios europeos por no apoyarle en su conflicto con Irán. Trump ha insinuado su posible retirada de la Alianza. La cumbre también abordará la inversión de 40.000 millones de dólares en el proyecto OTAN Drone Edge y el lanzamiento de una flota estratégica de transporte aéreo, según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Además, Trump se reunirá con el presidente ucraniano Zelenski, quien busca más misiles y sistemas de defensa Patriot. El Kremlin también estará presente, y se espera un reencuentro entre Trump y Meloni tras recientes tensiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará a primera hora de la tarde a Ankara. Allí se va a encontrar con Trump, lo que va a hacer que sea una de las cumbres más tensas de la OTAN. Y es que Trump se ha encargado de que sea así. Ha amenazado a prácticamente todos los socios europeos, unos por no ayudarle en su guerra con Irán, otros por no prestarle las bases. Trump ha amagado con dar portazo a los aliados.

35.000 millones de euros para detectar, identificar y neutralizar drones. "Hoy lanzamos la iniciativa OTAN Drone Edge. Para mejorar las capacidades de los drones durante los próximos cinco años". Los aliados invertirán más de 40.000 millones de dólares". Así ha presentado este nuevo proyecto el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que busca modernizar las defensas de la Alianza.

Rutte también ha anunciado el lanzamiento de una flota estratégica de transporte aéreo. Desde este martes en Ankara se debate sobre los planes de rearme y el gasto en defensa. "Ya estamos logrando avances notables", ha asegurado este martes Rutte.

También en la capital turca los aliados buscan sacar músculo y mostrar unidad frente a Trump. "Estas capacidades se forjan en la OTAN. No por una sola nación, sino por varias que trabajan juntas... así es como fortalecemos nuestra alianza", ha señalado el secretario general de la OTAN.

El mandatario estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con retirarse de la OTAN. No le ha gustado que no lo hayan respaldado con la guerra de Irán y, ahora, espera poder tratar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Además, está previsto que Trump se reúna con el presidente ucraniano. A su llegada Zelenski ya ha dejado claros sus objetivos: lograr que los aliados le entreguen más misiles y sistemas Patriot de defensa con los que busca protegerse de la última escalada de los ataques rusos.

El Kremlin ha asegurado que no se va a perder la cumbre. Una cita en la que hay gran expectación por el reencuentro entre Trump y Meloni, tras los recientes ataques del estadounidense. Aunque el Gobierno italiano ha advertido de que ya no van a responder a las provocaciones de Trump.

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