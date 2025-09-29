Agostini señala la gran diferencia entre Marc Márquez y Valentino Rossi

El piloto más laureado de la historia ha analizado los estilos de ambas leyendas, aunque tiene claro que el "mejor de la historia" es él.

Con motivo de la novena corona de Marc Márquez, que le iguala en títulos con Valentino Rossi, Giacomo Agostini ha concedido una entrevista a 'As' en la que ha hablado de ambos pilotos.

A pesar de que el italiano considere que "los dos son grandes por igual", sí afirma que "uno tiene una cosa y otro tiene otra".

"Por ejemplo, Márquez es uno que quiere ganar a toda costa y ahora tiene más cabeza que antes. Antes iba al 110 por ciento y se caía más, porque quería ganar. Ahora, se cae menos porque tiene más experiencia. Ha bajado un poco el nivel de riesgo y ha ganado en experiencia", ha explicado.

De hecho, el piloto más laureado de la historia cree que la imagen que tienen en su país del ilerdense no es correcta.

"Quien no lo conoce no sabe que es una persona exquisita, simpático y amable. Es una persona con la que te gusta estar, pero mucha gente en Italia piensan diferente porque no lo conocen", ha afirmado.

Para Agostini, la gran diferencia entre Rossi y Márquez es ese punto de agresividad de Marc: "Valentino hacía cosas increíbles sin necesidad de dar el 100%. No necesitaba pasar el límite para hacer cosas que los demás no hacían, mientras que Márquez, como quería ganar a toda costa, se caía por darlo todo con la moto que tenía (se refiere a la época Honda). Él ponía lo que le faltaba a la moto".

Sin embargo, tiene claro que el mejor de la historia es él: "Ni Márquez ni Rossi... el mejor de la historia soy yo. Y si le preguntas a Márquez, dice que él. Y si le preguntas a Rossi, dice que él. Yo digo que yo porque en la vida, cuando vas a la escuela, hay unas notas a final de curso, y en mis notas pone 15 campeonatos del mundo, 18 campeonatos italianos, 313 victorias, 123 GGPP reconocidos por la FIM y he ganado también 10 TouristTrophy. Estas son mis notas. Cuando estemos igual que me lo digan".