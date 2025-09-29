Ahora

Arranca el miércoles

El posible camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái: Sinner o Djokovic, en la final

El murciano, que defiende cuartos de final en el torneo chino, debutará ante el ganador del duelo que enfrentará a LearnerTien y MiomirKecmanovic.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Mientras zanja su participación en el ATP 500 de Tokio, donde este lunes se enfrenta a Casper Ruud en semifinales, Carlos Alcaraz ya conoce cuál será su posible camino en el Masters 1000 de Shanghái.

El número 1 del mundo, exento de jugar en primera ronda, debutará contra LearnerTien o MiomirKecmanovic.

En tercera ronda aparece en el horizonte el nombre de Cameron Norrie, mientras que en octavos sus rivales potenciales serían Daniil Medvedev o Davidovich.

Ya en cuartos podría medirse contra Alex de Miñaur o Khachanov. Alexander Zverev o Musetti serían sus posibles rivales en una semifinal previa a una hipotética gran final contra JannikSinner o Novak Djokovic.

El Masters 1000 de Shanghái arrancará este miércoles 1 de octubre y se prolongará hasta el domingo 12 de octubre.

Carlos Alcaraz defiende 200 puntos de los cuartos de final del año pasado, mientras que Sinner no podrá sumar ya que defiende el título.

