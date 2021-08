Marc Tur Picó, corredor de los 50 kilómetros marcha en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, ha reconocido abiertamente su homosexualidad en redes sociales.

La noticia tiene eco hoy porque ha sido cuando Tur se ha pronunciado, pero tiene un recorrido mayor, cuando el 6 de agosto Marc corría por primera vez en una cita olímpica y uno de sus seguidores se enorgullecía del atleta también en su cuenta social.

Rescatando una publicación de Instagram en la que el corredor defendía el día y los derechos del orgullo, este seguidor aprovechó para ensalzar la figura de Tur en Twitter: "Se convierte en el primer deportista olímpico español en salir del armario desde Kike Sarasola en los 90. ¡Gracias Marc por tu valentía!"

Una semana después, ha llegado la respuesta a ese tweet por parte del protagonista, quien no ha tenido reparo en confirmar que es gay: "Ni soy de los primeros Olímpicos homosexuales en reconocerlo, ni espero ser de los últimos por el hecho de darle más visibilidad al colectivo".

Ese colectivo es el que le ha ayudado a "romper con mis inseguridades, mis miedos y me enseñaron a luchar por lo que quiero sin importar el resto", como sigue diciendo en la publicación.

Marc consiguió el cuarto puesto en la prueba olímpica y se quedó a un paso del metal; un éxito que según ha confesado no hubiera sido posible sin todos esos sentimientos negativos: "Los he transformado en algo por lo que luchar y me ayuda a sacar todas mis fuerzas cuando estoy compitiendo".

Unas palabras y gestos que seguro cuentan y aportan esperanza al colectivo LGTBIQ+ "en un mundo en el que todavía queda mucho por hacer".