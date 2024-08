Sacar adelante un embarazo ya es una heroicidad. Imaginen competir en unos Juegos Olímpicos y ganar incluso estando embarazada de siete meses. Es la historia de la esgrimista egipcia Nada Hafez, que ha confesado su estado una vez ha dicho adiós a París.

Cuando ganar se convierte en lo cotidiano, parece que un triunfo no se ve igual. Que se lo digan a Katie Ledecky, que ha sumado otras cuatro medallas a su palmarés (dos oros, una plata y un bronce) y apenas ha acaparado titulares acordes a su grandeza. Lo cierto es que no hay quien la tosa.

Enmanuel Reyes Pla nos ha hecho vibrar con sus combates de boxeo. Pese a su desafortunado final, nos ha dejado una de las mejores imágenes de los Juegos Olímpicos con su puñetazo a Victor Scheltraete.

Nadal y Alcaraz. Alcaraz y Nadal. 'Nadalcaraz'. Llámenlo como quieran. Este peculiar 'experimento' no ha dado una medalla a la delegación española, pero sí ha hecho vibrar a los aficionados con una pareja que representa el pasado, el presente y el futuro del tenis español. Dos titanes juntos que disfrutaron de unos partidos juntos sobre la tierra batida de París.

Los Juegos también dejan imágenes tiernas de héroes que bajan a la tierra. Lo vimos con la miopía nada escondida de Andrade tras ganar el oro o con Zhou Yaqin, que vio a las dos italianas en el podio morder su medalla y se quiso sumar a la celebración.

Como diría aquel, no diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Esa frase bien se podría aplicar a Novak Djokovic, que lloró desconsolado sobre la tierra de París tras ganar su título más deseado: el oro olímpico. No paró de llorar el serbio hasta que se colgó al cuello el título que le faltaba para redondear una carrera legendaria.