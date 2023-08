¿Qué significa ser campeón del mundo?, o mejor dicho, ¿ganar la NBA implica ser campeón del mundo? Es el debate de las calles en Estados Unidos debido a las polémicas declaraciones de Noah Lyles, el atleta de moda.

Tras su reciente éxito en los Mundiales de Budapest, el corredor estadounidense se convirtió en el primer velocista en completar la triple corona consiguiendo el oro en los 100, 200 y 4x100 metros desde que lo lograse Usain Bolt.

"¿Sabes lo que más me duele? Tengo que ver las Finales de la NBA y tienen 'campeón del mundo' en sus cabezas. ¿Campeones del mundo de qué? ¿De Estados Unidos?", expresó Lyles tras ganar en los 200 metros.

"No me malinterpretes, amo a Estados Unidos, a veces, pero eso no es el mundo...eso no es el mundo, nosotros somos el mundo", añadió. "Tenemos casi todos los países aquí luchando, prosperando, ondeando su bandera para mostrar que están representados. No hay banderas en la NBA", recalcó.

Después de estas palabras dejó de ser un ídolo para muchos aficionados en su país y varios jugadores de la NBA incendiaron las redes sociales.

Kevin Durant, Devin Booker and other NBA players respond to Noah Lyles' comments. pic.twitter.com/O1eApkNpFG — SportsCenter (@SportsCenter) August 28, 2023

Kevin Durant fue uno de los más críticos: "Alguien debería ayudar a este hermano". The Servant" además de ser campeón de la NBA en dos ocasiones, tiene tres oros olímpicas y ganó el Mundial en 2010 siendo el 'MVP'

Aaron Gordon, el actual ganador del anillo con los Denver Nuggets, fue irónico, pero igual de contundente: "Sea como sea, yo iría fumando en los 200 metros".

Tyler Herro, el escolta de Miami Heat fue rotundo: "La NBA es la mejor liga del mundo, por eso sus campeones son campeones del mundo".