Victor Wembanyama es un jugador francés que milita en la LNB Pro A, la primera división francesa. Su actual equipo es Metropolitans, pero por poco tiempo...

Las comparaciones son odiosas, pero este gigante francés de 2,19 es el candidato a destronar a un tal Lebron James. El pívot que llegó a rechazar al Barcelona va encaminado a marcar una época y se ha ganado los elogios de varias estrellas de la NBA.

Desde 2003 con Lebron no se vivía una cosa similar, cuando Clevelenad Cavalliers apostó por el que acabaría siendo el máximo anotador de la NBA. En esta ocasión es San Antonio el equipo que se frota las manos con un nuevo astro que asoma.

En el pasado, mes de octubre la NBA preparó una presentación en Las Vegas donde viajó Metropolitans, equipo de Wenbanyama. Allí se midieron a Ignite, donde juega el segundo favorito para el Draft, Scoot Henderson.

La actuación de 'el alíen' fue de 37 puntos, entre ellos 7 triples demostrando su personalidad.

El francés llega a la ceremonia del Draft como claro número uno, misma situación que Lebron James en 2003. 'The King' se refirió a Victor como un "astro generacional".

"En los últimos años parece que todo el mundo es un unicornio... Wembanyama es más bien un alien", expresó

"Nunca hemos visto alguien tan alto, pero a la vez tan fluido y tan grácil como lo es él en la pista", añadió Lebron.

Esta fue la conversación que mantuvo con Serge Ibaka en su programa de Youtube: "Estate preparado, amigo. ¿Cuánto quieres jugar? ¿5 o 7 años más?", preguntó Giannis.

"Estarás en la liga cuando este chico llegue, así que estate listo", destacó. "Porque si no estás preparado… este chico va a ser un problema...un gran problema", explicó.

