Ya lo dice el lema de los Juegos Olímpicos de siempre (evento simbolizado con los aros de colores): "Citius, Altius, Fortius" ("Más rápido, más alto, más fuerte"). La carrera para recopilar el máximo número de medallas de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 empezó este sábado, cuando se entregó el primer oro por la prueba de 10 m. rifle de aire por equipo mixtos, en tiro. Desde entonces, el evento deportivo se ha desarrollado con más o menos normalidad, si tenemos en cuenta que París sufrió un apagón de una hora y este martes una cancelación: la prueba de triatlón se pasó al miércoles por la mala calidad de las aguas del río Sena. Los memes se cuentan solos.

A pesar de los imprevistos, las diferentes destrezas (algunas de ellas de deportes minoritarios) se han ido celebrando. Algunos nombres españoles han logrado aparecer en las clasificaciones para el oro. El objetivo de la delegación española es superar más de las 22 medallas de Barcelona'92. para marcar un nuevo hito a su paso por los JJ.OO., que se salda con cifras bajas:

Atenas (1996): 17

Sídney (2000): 11

Atenas (2004): 20

Pekín (2008): 19

Londres (2012): 20

Río de Janeiro (2016): 17

Tokio (2020): 17

Por el momento, España acumula ya cuatro medallas. La primera, una medalla de bronce, fue gracias a Fran Garrigós. Un bronce en Judo que le supo a oro, según confesó él mismo al termino de la prueba.

El madrileño, campeón del mundo en Doha en 2023 en -60 kilos, ganó al georgiano Guiorgui Sardalashvili, segundo del mundo, y logró el bronce, la primera medalla en judo olímpico para España desde hace 24 años.

Álvaro Martín ha incorporado este jueves a primera hora la segunda. A las horas, la marchadora María Pérez se ha colgado la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha.

En la final de kayak individual Pau Echaniz sumaba otro bronce en el K1 de aguas bravas tras entrar en la final como último clasificado,

Estas medallas ya están incluidas en nuestro listado, que deja la siguiente clasificación en el medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024:

Deportistas españoles con más medallas olímpicas

Los dos jóvenes inician así su camino a convertirse en uno de los deportistas españoles con más medallas olímpicas. Seguro que han compartido sala con uno de ellos, pues el segundo nombre con más medallas está participando en los JJOO 2025.

Se trata del piragüista español Saúl Craviotto. Por quinta vez consecutiva acude al evento deportivo mundial acumulando dos oros, dos platas y un bronce en su palmarés. Esta podría ser su última vez, pero asegura que no tiene ningún tipo de presión para conseguir la sexta medalla y superar así al primero de los primeros españoles, David Cal.

Por su parte, la tercera de la lista, Mireia Belmonte, no hará de las suyas (ganar) en los juegos de este año al no lograr la mínima en la final de los 400 metros libre del Campeonato de España de junio. La cuatro veces medallista olímpica no pudo evitar la consecuencia de un ciclo complicado por lesiones. El tercero que más alegrías olímpicas ha dado a España es el ciclista Joan Llaneras. Suma ya cuatro medallas en su palmarés: dos oros (Sydney 2000 y Pekín 2008) y dos platas (Atenas 2004 y Pekín 2008).

Quien sí ha participado, pero se ha quedado fuera de pelear otra medalla es la palista española Maialen Chourraut. La deportista de 41 años había logrado clasificarse para vivir su cuarta final olímpica consecutiva en su quinta participación tras superar las semifinales, pero en la pelea por las medallas no pudo dar en esta ocasión la sorpresa como sucediera hace tres años cuando nadie parecía contar con ella y su experiencia y saber hacer le dio una valiosa medalla de plata la tercera de su palmarés tras el bronce de Londres 2012 y el oro de Río de Janeiro 2016.

Aún así, el ánimo no debe decaer. Lo cierto es que España todavía está a tiempo de sumar más medallas, pues se seguirán repartiendo hasta el 11 de agosto, día en el que se decidirá la del torneo femenino de baloncesto. Será en torno a las 17:00 horas de la tarde.