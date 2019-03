El duro 'palo' de Kempes a Messi: "Va a la selección por dinero"

En Argentina no paran de criticar a Messi. A muchos no les parece bien que haya abandonado la selección por una lesión que muchos no se creen. "Messi va a la selección por dinero. Con él en campo la personalidad del resto de jugadores es nula", afirmó con dureza Mario Alberto Kempes.

Nuevamente, el jugador del Barça es criticado por aficionados y estrellas argentinas. "Su actitud cuando juega con el Barça es diferente a cuando juega con Argentina", comentó Daniel Pasarella, campeón del mundo con Argentina.

Gran parte de la prensa duda del compromiso de Messi con el Barcelona: "Ni Ruggeri ni Maradona se hubiesen ido". Además, volvieron a comparar la figura de Maradona con la de Messi.

