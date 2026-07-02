"Me dio un rayo de esperanza": Iga Swiatek desvela el impacto de Rafa Nadal en su carrera

La tenista polaca ha agradecido la experiencia en la Academia Rafa Nadal junto al manacorí, por la cual ha recuperado la "alegría al estar en la pista", tras un bajón.

Rafa Nadal ha provocado que una tenista haya recuperado su pasión e ímpetu por jugar al tenis. En concreto, Iga Swiatek, tenista polaca, ha desvelado en una entrevista con 'The Times' cómo el manacorí le ayudó a volver a disfrutar del deporte mientras atravesaba un bajón.

Hace unos meses, Swiatek acudió a la Academia Rafa Nadal en Mallorca con el fin de buscar la ayuda de Nadal, mientras cambiaba de entrenador. Con la presencia de Francis Roig como nuevo entrenador y la mano del extenista, la polaca pudo recuperar la "alegría al estar en la pista".

"Fue un gran privilegio después de esos duros torneos en Estados Unidos, y gracias a eso pude volver a sentir alegría al estar en la pista, porque recordé de niña por qué me encantaba jugar al tenis y lo que sentía cuando lo veía jugar", señala Swiatek.

A su vez, la tenista destacó la experiencia junto a Nadal como "un impulso muy positivo y un rayo de esperanza", tras la debacle que atravesaba últimamente en el circuito WTA. "También recordé todos sus valores y la forma en que superó situaciones difíciles en su carrera. Tenerlo allí te hace recordar todo eso, y es un gran ejemplo a seguir, así que me dio un impulso muy positivo y un rayo de esperanza", añade Iga.

Aunque la tenista aún no ha llegado a recuperar su mejor forma, ni ganar ningún torneo, poco a poco está volviendo a encontrarse con su mejor forma y estilo de juego.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido