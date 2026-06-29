Era el gol del Mundial: la espectacular jugada de Vinicius en el pase agónico de Brasil a octavos

'Vini' dejó una acción maradoniana en la que dejó a varios rivales por el camino. Su remate lo desviaron entre el portero nipón y la madera. Hubiera sido sin duda el gol del Mundial.

Vinicius se quedó a pocos centímetros de haber firmado el que probablemente hubiera sido el mejor gol del Mundial y un serio candidato al Premio Puskás.

Nada más comenzar la segunda parte, cuando Brasil más apretaba, el extremo del Real Madrid, con un formidable control, superó al primer defensor nipón que salió a su paso, con caño incluido. Vini, aún lejos de la portería, siguió avanzando metros.

Se plantó en la frontal del área y encaró a la defensa japonesa. Con un gran recorte, se abrió espacio para un disparo que entre Suzuki, portero de Japón, y el palo terminaron desviando.

Todo en un encuentro en el que la selección nipona comenzó adelantándose. De hecho, el marcador al descanso era de 1-0 para Japón en lo que estaba siendo, sin duda, una de las sorpresas de este Mundial.

Brasil reaccionó como se esperaba. La parsimonia y la falta de ideas de la primera mitad se convirtieron en determinación para conseguir el gol. Casemiro empató en el minuto 57 de cabeza y Gabriel Martinelli aprovechó un error de Japón en el minuto 95 para darle el pase a octavos a los de Carlos Ancelotti.

Aún así, aviso para España y las grandes selecciones: da la sensación de que pasar de cada ronda en este Mundial costará mucho. No sería de extrañar la aparición de alguna sorpresa en esta ronda de dieciseisavos.