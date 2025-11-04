Iván Zamorano habla como nunca sobre Simeone en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol

La leyenda del fútbol español era el compañero de habitación del entrenador del Atlético de Madrid cuando ambos coincidieron en el Inter de Milán.

Iván Zamorano y Diego Pablo Simeone coincidieron en el Inter de Milán entre 1997 y 1999, ganando la Copa de la UEFA 97/98.

Durante esa etapa en el conjunto 'azzurro', ambos fueron compañeros de habitación y, por ende, pasaron muchísimas horas de intimidad juntos.

En el adelanto del nuevo episodio de 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' ahonda en esas anécdotas entre el chileno y el argentino.

"¿Era muy pesado hablando de fútbol?", le pregunta Pedrerol a Zamorano sobre Simeone, encontrándose una respuesta tajante: "Solo hablaba de fútbol".

"Agarraba un lápiz y me decía cómo tenía que jugar. Las primeras semanas estaba espectacular, pero al mes... le decía: 'Cholo, hablemos de coches'", recuerda la leyenda de nuestro fútbol.

Este jueves, a partir de las 15:30h una vez termine 'Jugones', la entrevista de Josep Pedrerol a Iván Zamorano estará disponible en todas las plataformas.