Sin dormir en la T4: personas sin hogar pernoctan en otras terminales en la primera noche de prohibición en Barajas

Primera noche con prohibición de dormir en la T4 del Aeropuerto de Barajas para evitar que las personas sin hogar pasen allí la noche. Sin embargo, lo que han hecho muchas de esas personas es moverse a otras terminales y pernoctar allí, como han podido comprobar las cámaras de Más Vale Tarde.

Así, a pesar del endurecimiento de los controles de acceso al aeródromo, al que únicamente se podía entrar con tarjeta de embarque desde las 17:00 de la tarde del jueves, este viernes por la mañana seguía habiendo personas durmiendo dentro. Muchos no lo consiguen porque esos controles se extienden hasta las 05:00 de la mañana, pero su alternativa está relativamente cerca, en los pasillos de otra terminal, donde hay personas que han pasado la noche entre sacos de dormir y cartones.

A pesar de que desde el 14 de julio el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento un albergue para que estas personas puedan ir a dormir, dos de ellas denuncian que no les dejan acceder. "No es que ha dicho que no, dije que sí, me he ido a inscribir y todo y aun así, nada", lamenta un hombre. El Consistorio reconoce que las personas que no pueden acceder al albergue son los solicitantes de asilo y personas migrantes en situación irregular. Su gestión, dicen, es del Gobierno de España.

Que Aena endurezca las medidas también implica molestias para otros usuarios porque sin tarjeta de embarque ya no se puede ir a recoger a un amigo. "No tengo nada. Es un colega, que acaba de llegar y lo quiero recoger, ya está", explica un joven ante las cámaras. Aunque hay usuarios que dan prioridad, dicen, a la seguridad y a la imagen de "un aeropuerto internacional", en palabras de un usuario.

Aena, por su parte, recuerda que estas son "infraestructuras exclusivamente de paso" y que el único motivo de esta medida es reforzar la seguridad.