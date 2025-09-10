La Audiencia Nacional abre diligencias por las protestas propalestinas en La Vuelta ante un posible delito de odio

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervienen debido a la manifestación de numerosas personas que se concentran en el Alto de San Cosme por Palestina dura La Vuelta.

¿Por qué es importante? El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz pregunta a la Fiscalía si debe admitir a trámite una denuncia por delito de odio y desórdenes públicos tras las manifestaciones contra el genocidio en Gaza y la participación del equipo israelí.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias para decidir si admite una denuncia por delito de odio y desórdenes públicos tras protestas durante La Vuelta a España, afectando al equipo Israel Premier Tech. La denuncia, presentada por la asociación ACOM, también incluye delitos contra la seguridad vial y lesiones, y se dirige contra autores materiales e instigadores, mencionando a organizaciones y políticos como EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida. ACOM, que promueve la relación España-Israel, ha solicitado la cancelación de la Vuelta y planea más acciones legales. Las protestas de colectivos pro-Palestina han llevado a detenciones y medidas de seguridad adicionales.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto este miércoles diligencias y ha preguntado directamente a la Fiscalía para decidir si debe admitir a trámite una denuncia por delito de odio y desórdenes públicos tras los incidentes y protestas vividas durante diferentes etapas de La Vuelta ciclista a España. Un delito de odio que estarían sufriendo los participantes del equipo Israel Premier Tech.

Según ha podido saber laSexta de fuentes jurídicas, el juez le ha pedido opinión a la Fiscalía para saber si debe abrir un procedimiento penal por estos hechos y si, por lo tanto, pueden ser investigados por la Audiencia Nacional. Un paso que se produce después de que la asociación llamada 'Acción y Comunicación sobre Oriente Medio' (ACOM) presentase una denuncia. Por cierto, una organización que "promueve la relación entre España e Israel".

El Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha recibido la denuncia, que también incluye delitos de desórdenes públicos, contra la seguridad vial y lesiones. La denuncia se dirige "contra los autores materiales contra los instigadores y amparadores institucionales", entre los que la asociación citaba a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar. Pero también se denuncia a el director técnico de la carrera, Kiko García.

Según ha explicado la asociación 'Acción y Comunicación sobre Oriente Medio', vía comunicado, han presentado su denuncia al considerar que se han producido "acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad".

Posibles denuncias contra Albares y Rego

ACOM, que ha llegado a solicitar a la Audiencia Nacional la cancelación de la Vuelta Ciclista, se define como una "organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil".

En uno de sus comunicados, ha avanzado que, "tras estas primeras medidas seguirán otras acciones legales contra otros políticos como el ministro José Manuel Albares o la ministra Sira Rego".

Colectivos pro-Palestina han protagonizado desde el inicio de la Vuelta protestas para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la competición. El martes, la organización se vio obligada a acortar en ocho kilómetros la etapa por una concentración que impidió el paso de los ciclistas y el pasado domingo la policía detuvo a diez personas en otra protesta similar. Al menos 1.500 agentes participarán este fin de semana en un despliegue policial "extraordinario" en Madrid con motivo del final