¡Historia de los Clásicos! El monumental enfado de Vinícius con Xabi Alonso tras ser sustituido

El brasileño estalló al ser cambiado en el minuto 72 y se fue directamente al vestuario cuando el marcador reflejaba un 2-1 a favor del Madrid.

Vinícius Jr dejó una imagen que quedará grabada en la historia de los Clásicos. Minuto 72, el 'cartelón' del cuarto árbitro reflejaba el cambio decidido por Xabi Alonso. Entraba Rodrygo, salía Vinícius y este, explotaba.

La secuencia es salvaje. 'Vini' ve su dorsal y acto seguido estalla. Aspavientos, pataletas y continuas quejas hacia la decisión de Xabi. Un enfado que dejó 'helado' al Santiago Bernabéu. Vinícius abandonó el terreno de juego y se fue directamente al vestuario, aunque minutos después volvió al banquillo.

El brasileño había firmado uno de sus mejores partidos en los últimos tiempos. Así es él. Volvió la velocidad, el desequilibro o la determinación. Lo peor y lo mejor de un Vinícius que fue protagonista tanto dentro como fuera del campo.

La victoria del equipo no apaciguó los ánimos del '7' que continuaría dejando imágenes para el recuerdo después de que sonara el pitido final. Un Vinícius completamente encendido en la victoria del Real Madrid en el Clásico del Santiago Bernabéu.