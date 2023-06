Nikola Jokic, uno de los mejores pívots pasadores de la NBA en la última década y con un ego fuera del alcance de cualquier deportista ha tenido una evolución espectacular como jugador, tanto que ha alcanzado la cima siendo el MVP de las finales siendo clave para que Denver ganase el primer anillo de su historia.

Sin embargo, en 2014 fue rechazado por el Barça. En el combinado blaugrana llevaban meses siguiendo la estela de Jokic, que ya demostraba con 19 años ser un jugador prometedor, y por ello fueron a ojearle a un partido en Serbia con el Mega Vizura de Belgrado, donde todo cambió.

Tras conseguir su primer anillo, el astro serbio volvió a recordar algo que muchos hubiesen deseado que se hiciera realidad: "Representantes del Barça vinieron a verme en un partido en casa ante el Cedevita, pero tras una muy mala actuación mía retiraron la oferta. "Querían un poco más de mí", asumió.

En el pasado mes de febrero, el serbio contó la anécdota de cómo sucedió su 'no' fichaje por el Barça: "Fue hace mucho tiempo, tuve un mal partido".

Drafted 41st overall out of Serbia in 2014, 5x NBA All-Star, 2x #KiaMVP... & now NBA CHAMPION in Year 8.

First-time #NBAFinals MVP... Nikola Jokic! pic.twitter.com/mAisvcXhI0