España ha perdido 85-88 ante Canadá y dice adiós al Mundial de baloncesto y a la clasificación directa a los Juegos Olímpicos. Una derrota en un partido muy disputado que se acabó decidiendo en el último minuto en un mal último cuarto de la selección.

'La familia' sólo anotó un tiro en el último cuarto hasta el último minuto, una mala racha ofensiva que condenó a España y que Álex Abrines también reconoció: "Las sensaciones son horribles ahora mismo. El equipo se ha dejado todo en la pista y lo hemos peleado hasta el final. Nos han condenado los errores. En el último cuarto han estado más acertados que nosotros y básicamente por eso se han llevado el partido".

Aunque no les mencionó directamente, Abrines también dejó caer que la baja de Ricky Rubio y Lorenzo Brown en la posición de base también resultaron claves para este devenir del campeonato: "A este equipo le faltan generadores. Yo el primero, no estoy acostumbrado al ‘2′ a jugar con la pelota y crear para otros. Normalmente juego al ‘3′ y soy el finalizador".

"Nos falta un poco de esto. En el último cuarto hemos tenido 4-5 minutos que no hemos conseguido nada, también por mérito de su defensa, pero teníamos que haber jugado con más movimiento y encontrar el tiro abierto. Es un poco de impotencia, de rabia, de ambición, pero este año no ha tocado. Hay que irse con la cabeza bien alta porque hemos competido", añadió.

Además, Abrines también señaló su enfado con el arbitraje por ciertas jugadas: "No sé si me multarán, pero el arbitraje es lamentable. Son demasiado protagonistas y no puede ser. En un partido de este calibre, con dos equipos jugándonos todo, los protagonistas somos nosotros, no ellos. No sólo en este partido, durante todo el torneo el arbitraje ha sido flojo. No me estoy quejando porque piten a favor o en contra, pero al final un día tiran para un lado y otro para otro, y no puede ser".

"Creo que los que estábamos éramos suficientes para competir, para seguir luchando por este Mundial, y lo hemos competido. Hemos jugado bien, físico y hemos competido ante una de las favoritas para ganar el torneo. Es el baloncesto, a veces ganas y a veces pierdes. Hoy es complicado verlo, pero creo que hay que irse con la cabeza bien alta", concluyó.