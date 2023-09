Era una final. Una final que no se podía perder. Una que tan solo se podía, y que se debía, ganar. Sí, no había más opciones. Pero no se ganó. No se venció. No hubo victoria. No pudo ser. Porque España, en ese trascendental y definitivopartido ante Canadá, sucumbió. Porque la Selección, la campeona que ya no podrá defender título en el Mundial, colapsó.

Colapsó como colapsó ante Letonia. Colapsó en un último cuarto para olvidar. Con un acierto en ataque que fue prácticamente cero, y ante una Canadá liderada, como no podía ser de otra manera, por Shai Gilgeous-Alexander. En esos diez minutos finales todo terminó para España.

Y eso que el tercer cuarto acabó con un final más que feliz para los pupilos de Scariolo. Tenían a Canadá, a una de las candidatas y favoritas, contra las cuerdas. Con un +12. Con una diferencia que no fue suficiente frente al equipo de Jordi Fernández.

Shai, 30 puntos: Brooks, 22

Lo peleó 'La Familia' hasta el último segundo, con un Santi Aldama que anotó un triple que puso la diferencia en un solo punto. SGA, la superestrella de los Thunder, tuvo dos tiros libres que metió dentro. Al final era un triple o nada. Y fue nada. El tiro, forzadísimo y sobre la bocina, de Abrines no terminó dentro y España acabó fuera de la pelea por el título.

Demasiado fueron los 30 puntos de Shai, que anotó 30 puntos con 14 de 16 libres anotados. Demasiado fueron los 22 de Brooks, con un 100% de acierto en triples. Demasiado para una España que flojeó al final.

Que tuvo el mismo problema que ante Letonia, cuando parecía que iba a despegar en un marcador en el que acabaron por detrás. Que padeció de un último cuarto escaso en el que el acierto brilló por su ausencia. Fueron 12 puntos los que anotó España ante una Canadá que se fue a los 27.

En cuanto a anotación, Willy Hernangómez fue el más destacado con 24 puntos, junto a un Aldama que se fue a los 20.

Y París 2024...

Ahora, tocará pelear, y sufrir, para estar en los Juegos Olímpicos de París. El preolímpico se intuye tan apasionante... como duro.