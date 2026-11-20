Hasta que el calendario nos separe se lee como una novela aunque sus páginas se pasan como las de un calendario de adviento. Nerea Pascual (@lanenahbrugal) nos invita a conocer día a día la historia que encierran sus páginas.

Hubo un tiempo, uno que ni los redactores de AhoraQueLeo han vivido, en que los libros se abrían con un cortaplumas, se separaban las cuartillas y uno ya podía empezar a leer. Aquel tiempo regresa, de alguna forma, con la fórmula de los libros-calendario de adviento, una propuesta en la que día a día, desde el 1 de diciembre hasta el 25, descubrimos un nuevo capítulo.

Una propuesta en la que día a día, desde el 1 de diciembre hasta el 25, descubrimos un nuevo capítulo

Hasta que el calendario nos separe aprovecha esta fórmula para presentarnos a Maggie, una joven neoyorquina que no se lleva muy bien con la Navidad y que se verá forzada por el elfo Patrick a cumplir diferentes retos con los que recuperar el espíritu navideño.

Lo firma Nerea Pascual (@lanenahbrugal), quien ya publicó previamente Amor fuera de serie y Cuando el cielo se vuelva amarillo, esta última relatando su propia historia junto a Charlie, fallecido en 2022 y que inspiró al creación de la Fundación Charlie que apoya la investigación del Sarcoma de Ewing y contribuye al bienestar de los menores con cáncer.

Calendario y libro

La protagonista de Hasta que el calendario nos separe vive una vida alejada de las distracciones de la Navidad, pero también de las románticas. Enfocada en su trabajo, sus amigas intentan transmitirle algo del espíritu festivo que se respira en la Gran Manzana sin muy buenos resultados. Aunque una visita a una tienda de juguetes le lleva a toparse con el elfo Patrick, el encargado de que recupere la ilusión.

Su protagonista vive una vida alejada de las distracciones de la Navidad, pero también de las románticas

Al día siguiente aparece un paquete misterioso en su puerta, una casa de muñecas con 25 ventanas que le ofrece, tras cada una de ellas, un reto diario. Si Maggie no los cumple tendrá que repetir ese día hasta conseguirlo. Los retos incluyen decoraciones, hornear galletas o buscar regalos, planes que irá realizando sola... o acompañada.

En medio de la vorágine navideña, nuestra protagonista conoce a Andrew, un joven atractivo y enamorado de la Navidad. De esos que llevan jerséis de abetos y renos desde noviembre. A medida que cumplen con los exigentes designios del elfo Patrick, el amor se irá haciendo cada vez más patente entre ambos.

Uno al día

La fórmula de los libros calendario irrumpió con mucha fuerza en el mundo editorial. Un corazón por Navidad, editado por Editorial TBR en 2024, escrito por la autora francesa Sophie Jomain, vendió 50.000 ejemplares en cuestión de días. Un romance de adviento que se abría diariamente y descubría su historia.

'Un corazón por Navidad', editado por Editorial TBR en 2024, vendió 50.000 ejemplares en cuestión de días

El año pasado lo hizo también Lauren Asher con Un amor de diciembre, siguiendo el mismo formato para trasladarnos hasta una boda de enredo, con un chico malote pero tierno y todas esas cosas que nos ablandan bajo el muérdago.

Pero la autora original, Sophie Jomain, decidió dar un paso más. Fue más allá de los libros románticos navideños y a Un corazón por Navidad le siguieron otros de carácter más profano. Este verano la editorial Destino publicó 31 días para enamorarte, en junio y con una ambientación más playera, aunque con el mismo modus operandi.

Y cuando empezábamos a necesitar una rebequita y las noches se hicieron más cortas, publicó Un otoño para enamorarnos. Aquí, además de abrir capítulos a diario, introdujo una hoja de roble roja, capaz de mostrar mensajes ocultos entre las páginas. Una muestra más de que, en este tipo de libros, la historia ya no es lo único que importa.

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