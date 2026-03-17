Vetusta Morla pone fin a su parón musical y anuncia gira de reunión para 2026: estas son las fechas de venta de entradas

Los detallesVetusta Morla cumple con su promesa y regresa a los escenarios en este 2026 después de haber anunciado en 2024 un parón de dos años. El grupo indie más conocido de nuestro país desvela además las fechas en las que podrán comprarse las entradas para su 'Gira de vuelta. Canciones de ida'.

Vetusta Morla, la reconocida banda indie española, ha anunciado el fin de su descanso, cumpliendo con su promesa de regresar en 2026. Tras una pausa que comenzó en 2024, el grupo ha revelado su próxima gira, cuyo título alude a su emblemática canción 'Canción de vuelta'. Aunque las fechas y ciudades del tour aún no se han confirmado, la preventa de entradas para sus fans se activará el 24 de marzo, seguida por la venta general el 26 de marzo. Este anuncio reafirma la continuidad de la banda, despejando dudas surgidas tras el lanzamiento en solitario de Guille Galván. Desde su debut en 2008 con 'Un día en el mundo', Vetusta Morla ha cosechado éxitos, incluyendo conciertos multitudinarios en la Caja Mágica y el Estadio Metropolitano.

Tan solo un día después de la famosa 'carta a la ciudadanía' que Pedro Sánchez publicó en 2024, Vetusta Morla sorprendía a sus seguidores (y volviendo a dejar a España con el corazón en un puño) anunciando que se tomaría un descanso. "Ayer os queríamos compartir esto pero alguien nos contraprogramó", decían con humor en el mensaje con el que desvelaban su decisión. "Si todo va bien, volveremos a juntarnos en 2026", añadían entonces. "Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras, en definitiva, vivir y disfrutar de la vida", explicaban.

Y los de Tres Cantos cumplen ahora su promesa.

El grupo indie más conocido de nuestro país acaba de anunciar que ese paréntesis ha llegado a su fin. El vídeo que acompaña a la publicación recorre un pasillo oscuro que conduce hasta una puerta con ventana, de la que emerge una luz. De fondo, se escuchan las voces de los integrantes de la banda conversando y debatiendo sobre los arreglos de las canciones, entremezcladas con fragmentos musicales. Un redoble culmina la secuencia y da paso a la cartela final: "Gira de vuelta. Canciones de ida". "Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo", explican en el texto que acompaña a las imágenes.

"Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay 'algo'. Ese 'algo' es nuestra forma de creer en el futuro. Es el tiempo de la música que no se ve", dicen, fieles a su estilo poético.

Cuándo se pondrán a la venta las entradas

Las fechas y ciudades de este tour se darán a conocer "próximamente", anuncian. Aunque aún no han detallado en qué consistirá exactamente la gira -cuyo título juega con el de una de sus canciones más emblemáticas, 'Canción de vuelta'-, sí han adelantado que el próximo martes 24 de marzo se activará a las 12 horas una preventa en su espacio para fans, los llamados 'valientes'. El 26 de marzo, también a partir de las 12 horas, se activará la venta para el público general.

Un anuncio que disipa cualquier duda sobre su continuidad, alimentada recientemente por el lanzamiento en solitario de uno de sus miembros, Guille Galván, del que ya se conoce el sencillo ‘En qué momento dudé de ti’.

Fue en 2008 cuando Vetusta Morla dio el gran salto con su primer álbum de estudio, 'Un día en el mundo'. A este le siguieron 'Mapas' (2011), 'La deriva' (2014), 'Mismo sitio, distinto lugar' (2017), 'Cable a tierra' (2021) y 'Figurantes' (2024), su trabajo más reciente hasta la fecha.

Además, la banda ostenta el hito de haber congregado a casi 40.000 personas en un único concierto como grupo independiente, el celebrado en 2018 en la Caja Mágica de Madrid. Una cifra que rozaron de nuevo en 2022, cuando reunieron a 35.000 asistentes en su primer y único concierto en el Estadio Metropolitano, inmortalizado en el álbum en directo 'Bailando hasta el apagón'.

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