Los profesores que irrumpieron en Telemadrid visitan El Intermedio: "Seguiremos de huelga hasta mejorar la educación pública en nuestra comunidad"

Julián, Irene, Julia y Sancho, los cuatro profesores que irrumpieron en directo en un programa de Telemadrid, visitan el plató de El Intermedio para expresar sus reivindicaciones y denunciar que "la Comunidad de Madrid es la que menos invierte por cada uno de sus alumnos".

En su cuarta semana de huelga indefinida de la educación pública madrileña se vivían momentos de tensión en la Consejería de Educación de Madrid después de que se encerrara un grupo de profesores para exigir a la consejera, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar.

Es la última acción de los profesores de la Comunidad de Madrid, que hace unos días irrumpían en un programa de Telemadrid para dar difusión a sus reivindicaciones, algo que el presentador Christian Gálvez se negó a hacer.

Precisamente estos mismos profesores, Julián, Irene, Julia y Sancho, visitan el plató de El Intermedio para explicar que seguirán de huelga "hasta mejorar la educación pública en nuestra comunidad y hasta que la Comunidad de Madrid deje de ser la que menos invierte por cada uno de sus alumnos", apunta Irene.

Julia señala que Ayuso "está al tanto de todas nuestras acciones, porque se ha dedicado a enumerarlas y criminalizarlas una a una". "Tiempo para sentarse con nosotros no tiene, pero tiempo para verlas sí", comenta.

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