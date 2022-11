Tras estar un tiempo alejada de los escenarios, Ruth Lorenzo ha vuelto para celebrar un concierto único en el Teatro Eslava de Madrid. Un evento en el que quiso presentar las nuevas canciones de su tercer disco, llamado Crisálida. Un álbum que lleva dos años listo pero que todavía no ha podido publicar.

Antes del concierto, la artista avisaba a través de sus redes sociales de lo emocionada que estaba por poder volver a cantar en un escenario, dejando claro que para ella sería un día muy importante. Lo que nadie se esperaba es que en mitad de la canción 'Libertad', cogería unas tijeras para cortarse su larga melena.

Tras esto, decidía levantar el brazo para mostrar el largo mechón de pelo que se había cortado mientras seguía interpretando la canción. Un gesto de lo más reivindicativo que dejaba boquiabiertos a todos los asistentes, que rápidamente comenzaron a publicarlo en sus redes sociales.

En cuanto al motivo de esta acción, algunos apuntan a que podría tratarse del mismo gesto de protesta que otros famosos ya han seguido para pedir justicia por la muerte de Masha Amini, que murió en Irán tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo.

Sin embargo, otros aseguran que Ruth Lorenzo utilizó este símbolo para reivindicar libertad para todas las mujeres y para ella, ya que hace un tiempo compartía a través de sus redes sociales lo triste que se sentía por no poder hacer públicas sus canciones debido a problemas externos a ella.

De hecho, ella misma aseguraba en el vídeo en el que anunciaba esta actuación cuál era su objetivo. "Voy a cantar mis canciones y voy a ser libre", dejaba claro.

"Los fans me decían que ya que no estaba pudiendo lanzar ese nuevo disco, que por lo menos lo cantara. Si algo tenemos los artistas es que somos dueños de nuestro arte, lo que creamos lo hemos creado nosotros", indicaba aclarando el motivo por el que se había animado a realizar esta actuación a pesar de no haber podido lanzar todavía sus canciones.