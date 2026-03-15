¿Quién presentó los Premios Oscar de 2011 a 2025? Los momentos clave que marcaron cada gala

La elección del presentador en los Premios Oscar rara vez es un detalle menor. De su estilo dependen el ritmo de la ceremonia, el tono del humor, la intensidad de los discursos y, en muchos casos, los momentos que acaban dominando titulares y redes sociales durante días.

Entre 2011 y 2025, la Academia ensayó fórmulas muy distintas: parejas jóvenes, cómicos veteranos, tríos inéditos, galas sin anfitrión e incluso regresos convertidos en apuesta segura. Este recorrido cronológico repasa los de presentadores de los Premios Oscar que condujeron la ceremonia en los últimos quince años y qué convirtió a cada edición en una noche especialmente recordada dentro de la historia reciente del cine.

Presentadores de los Premios Oscar en los últimos 15 años

🎤 → 2011 (83ª edición) - James Franco y Anne Hathaway

La Academia apostó por una pareja inesperada para rejuvenecer la gala: James Franco y Anne Hathaway. El contraste de estilos dominó los comentarios posteriores y convirtió la edición en un ejemplo de riesgo calculado.

La noche coronó a "El discurso del rey", vencedora de cuatro estatuillas, incluida Mejor Película, en una pugna muy seguida con "The Social Network".

🎤 → 2012 (84ª edición) - Billy Crystal

El veterano anfitrión Billy Crystal devolvió un aire clásico a la ceremonia con bromas internas, vídeos paródicos y números musicales de apertura muy celebrados. Su regreso fue leído como una apuesta por la seguridad tras la edición anterior.

Triunfó "The Artist", mientras Jean Dujardin hizo historia como primer francés ganador del Oscar a Mejor Actor.

🎤 → 2013 (85ª edición) - Seth MacFarlane

La gala de 2013 estuvo presentada por Seth MacFarlane. El humor ácido y las canciones satíricas del creador de "Family Guy" dividieron a la audiencia en una de las galas más polémicas del periodo reciente. La ceremonia fue objeto de intenso debate en prensa y redes durante días.

El premio grande fue para "Argo", mientras Adele emocionó con "Skyfall", también ganadora del Oscar.

🎤 → 2014 (86ª edición) - Ellen DeGeneres

Con ritmo ágil y cercanía, dominó la gala y protagonizó el selfi más famoso de la historia de los Oscar, convertido en fenómeno viral mundial. Su conducción fue una de las mejor valoradas de la década.

Ganó "12 años de esclavitud", mientras Alfonso Cuarón triunfó por "Gravity" con Sandra Bullock, y abrió una nueva etapa para los cineastas latinoamericanos.

🎤 → 2015 (87ª edición) - Neil Patrick Harris

Aportó espectáculo puro con coreografías, bromas meta-cinematográficas y guiños al propio público del Dolby Theatre. Su perfil de showman quedó plenamente consolidado.

La noche fue de "Birdman", mientras "Whiplash" sorprendió con su cosecha de premios técnicos y artísticos.

🎤 → 2016 (88ª edición) - Chris Rock

Su monólogo inicial sobre diversidad y representación convirtió la gala en un acontecimiento político y cultural más allá del cine. Fue una de las aperturas más comentadas de los últimos años.

Se impuso "Spotlight", y Leonardo DiCaprio logró por fin su primer Oscar tras una larga espera.

🎤 → 2017 (89ª edición) - Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel debutó como presentador de la gala en 2017 con ironía y cercanía, jugando con la audiencia y los nominados desde el escenario. Fue el inicio de una relación duradera con la Academia.

La edición pasó a la historia por el error al anunciar Mejor Película, que finalmente fue para "Moonlight", en uno de los giros más insólitos jamás vistos.

🎤 → 2018 (90ª edición) - Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel repitió como anfitrión y reforzó su perfil como apuesta segura, combinando bromas suaves con control absoluto del ritmo televisivo. La gala buscaba estabilidad tras varios años de experimentos.

Triunfó "La forma del agua", con Guillermo del Toro celebrando uno de los mayores éxitos de su carrera.

🎤 → 2019 (91ª edición) - Sin presentador oficial

La ceremonia se repartió entre estrellas invitadas para ganar agilidad, en un formato que sorprendió a parte del público habitual. Fue el inicio de una breve etapa sin maestro de ceremonias.

Ganó "Green Book", y el momento musical más aplaudido fue “Shallow”, interpretado por Lady Gaga y Bradley Cooper.

🎤 → 2020 (92ª edición) - Sin presentador oficial

El formato continuó sin presentador oficial, con mayor protagonismo de los premiados y discursos largos. La noche fue seguida con expectación mundial.

La historia la escribió la película coreana "Parásitos" y su director Bong Joon-ho, junto al triunfo interpretativo de Joaquin Phoenix.

🎤 → 2021 (93ª edición) - Sin presentador oficial

Con restricciones sanitarias, la gala adoptó un tono íntimo y experimental, alejándose del formato tradicional. Fue una edición marcada por la excepcionalidad.

Arrasó "Nomadland", y se premiaron las actuaciones de Frances McDormand y Anthony Hopkins.

🎤 → 2022 (94ª edición) - Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes

Primer trío femenino al frente de la gala, con estilos muy distintos que permitieron alternar sátira, ironía y comentarios sociales.

Ganó "CODA", aunque la noche quedó inevitablemente marcada por el incidente entre Will Smith y Chris Rock.

🎤 → 2023 (95ª edición) - Jimmy Kimmel

Regresó para aportar estabilidad tras un año convulso, con humor medido y referencias directas al incidente anterior. Su experiencia resultó clave para el ritmo del espectáculo.

Arrasó "Todo a la vez en todas partes", en una noche histórica para la diversidad en Hollywood.

🎤 → 2024 (96ª edición) - Jimmy Kimmel

Cuarta vez como anfitrión, Jimmy Kimmel ya convertido en valor seguro y rostro habitual de la gala contemporánea. La ceremonia apostó por un tono celebratorio y previsible.

Dominó "Oppenheimer", y Emma Stone fue una de las grandes protagonistas interpretativas.

🎤 → 2025 (97ª edición) - Conan O'Brien

Conan O'Brien debutó con humor autorreferencialy guiños clásicos al late night, recibiendo una acogida notablemente positiva. Su estilo relajado contrastó con la solemnidad de algunas ediciones previas.

La gran vencedora fue "The Brutalist", con Adrien Brody entre los nombres más comentados, lo que llevó a la Academia a confirmar el regreso de Conan O'Brien 2026.

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